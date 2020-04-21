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Вернуть к работе. Кузбасская компания взялась за диагностику и ремонт сломанных аппаратов ИВЛ для медучреждений Кузбасса.
Обрабатываются ли?! Наши корреспонденты провели рейд по местам общего пользования в многоквартирных домах.
Убрать, нельзя оставлять. В столице Кузбасса проверили уличные торговые киоски.
К главному юбилею страны. Кузбасские врачи снимают видео, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Не болейте, доктор». Артисты Государственной филармонии Кузбасса записали песню в поддержку врачей.