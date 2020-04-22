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Обеспечить продуктовую безопасность. Правительство Кузбасса будет содействовать сельхозпроизводителям региона.

Импровизированный пожар. В шорском национальном парке прошли тактико-специальные учения.

Поддержат в трудную минуту. Те, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса получат выплаты.

Перепрофилировали творческие мастерские. Театры Кузбасса присоединились к волонтёрской акции «Мы вместе».

«Сюрпризы здоровья». Медовые наборы получили в подарок участники Великой Отечественной войны.