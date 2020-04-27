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Идем на опережение. Седьмое отделение для лечения больных с COVID-19 развернуто в Кузбассе.

Запрет на рыболовство. В Новокузнецке государственные инспекторы оштрафовали уже более тридцати браконьеров, кто закинул сети в не сезон.

Ворота Горной Шории. Масштабный инвестиционный проект реализуется в Таштагольском районе.

Закрыли храмы. Богослужения на Радоницу пройдут без прихожан.

Дорога памяти. Кузбассовцы внесли свой вклад в пополнение списка фронтовиков в масштабном российском проекте.