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Сбор вещей, игрушек и товаров первой необходимости. Как кузбассовцы могут помочь жителям региона, пострадавшим от пожаров?

В посёлке Комсомольск Тисульского района снесли памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Почему? И кто за это в ответе?

По колено в воде. В нашу редакцию обратились жители посёлка Пионер областного центра. Когда устранят потоп?

Нарушая тишину. Кемеровские автомобилисты несмотря на режим самоизоляции устраивают дискотеки во дворах жилых домов. Какой штраф за это придется заплатить?

Подарки с клавишами. В музыкальные школы Кемерова продолжает поступать оборудование, благодаря реализации нацпроекта «Культура».