В выпуске:

На контроле. Кому понадобятся цифровые пропуска, которые планируют ввести в Кузбассе с 5 мая?

Вместо свежего воздуха. В Новоильинском районе Новокузнецка жители уже не первый год жалуются на неприятный запах. Где его источник?

3D-печать в помощь медикам. Какие средства защиты от коронавирусной инфекции бесплатно изготавливают кузбасские предприниматели?

Почтить память, не выходя из дома. В условиях вынужденной самоизоляции кузбассовцы могут присоединиться к акции «Окна Победы».

Онлайн-сказки для детей. Когда зритель не может прийти в театр, актеры сами приходят в дом. Но только дистанционно.