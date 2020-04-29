В выпуске:
На контроле. Кому понадобятся цифровые пропуска, которые планируют ввести в Кузбассе с 5 мая?
Вместо свежего воздуха. В Новоильинском районе Новокузнецка жители уже не первый год жалуются на неприятный запах. Где его источник?
3D-печать в помощь медикам. Какие средства защиты от коронавирусной инфекции бесплатно изготавливают кузбасские предприниматели?
Почтить память, не выходя из дома. В условиях вынужденной самоизоляции кузбассовцы могут присоединиться к акции «Окна Победы».
Онлайн-сказки для детей. Когда зритель не может прийти в театр, актеры сами приходят в дом. Но только дистанционно.