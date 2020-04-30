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Нежеланные соседи. Жители одного из кемеровских домов пожаловались на засилье насекомых. Наши корреспонденты разбирались в проблеме.

Адресная помощь в оказании социальной поддержки, изменения в региональной Красной книге и повышение безопасности транспортной системы. Накануне состоялось шестое заседание Парламента Кузбасса.

Рискуя своей жизнью, он вынес из огня немецкую девочку. Сегодня 75 лет со дня подвига уроженца Кузбасса, увековеченного в Берлинском Трептов-парке.

Новые горизонты. В кемеровский Колледж культуры поступили инструменты и учебная литература.

Круглая дата. Радиостанция «Кузбасс FM» готовится отмечать 20-летие. Главные голоса областной радиоволны о творческом пути.