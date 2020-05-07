В выпуске:

Плюс шесть заболевших в регионе и закрытая на карантин больница в Новокузнецке. Последние данные о коронавирусе в Кузбассе.

С соблюдением всех норм безопасности. В Кузбассе призывные комиссии начнут работать 12 мая.

Как в этом году будет отмечаться в регионе 9 мая? В каких акциях можно поучаствовать даже в режиме самоизоляции? Эксклюзивное интервью с заместителем губернатора — в нашем эфире.

Финишная прямая. Стало известно, когда завершится учебный год у школьников Кузбасса.

Дружба народов, особенно актуальная в преддверии 9 мая. В Кузбассе заработала национальная «Почта Победы».