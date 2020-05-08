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В Новокузнецке создан Сквер трудовой доблести и боевой славы. В открытии принял участие губернатор.

Круглосуточное дежурство. На границе Кемеровской области с другими регионами усилен контроль.

Готовы к онлайн-шествию. Кузбассовцы поддержали всероссийскую акцию в новом формате.

Готовность №1. В Калтане преображается главный мемориальный комплекс города.

Чтобы память жила. В Кемерове заменили мемориальные доски на зданиях по улице Островского. Во время войны в этих помещениях спасали жизни.