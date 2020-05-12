В выпуске:

Магазины возобновляют работу, а парки и скверы вновь готовы принять посетителей. Новые послабления в режиме «Повышенная готовность».

В Кемерове наладили производство медицинских масок. В день изготавливают шесть тысяч экземпляров. Куда реализуют?

Сообщить о проблеме и проследить, как она решается. В регионе разработана интерактивная платформа «Кузбасс Онлайн».

Быть в курсе. Для зрителей нашего телеканала мы готовим новый проект.

Стать образованнее, не выходя из дома. В нашем эфире продолжается проект «Телеуроки».