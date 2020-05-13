В выпуске:

«Вахта Победы – Кузбасс». Сергей Цивилев запустил новую областную акцию, чтобы объединить прошлое, настоящее и будущее.

Пошаговая инструкция. Как оформить выплату пособия в 10 тысяч рублей на ребенка?

Идея превращается в реальность. В Новокузнецке создают баскетбольную площадку по областной программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива!».

Библиотека на дому. В областной столице теперь можно воспользоваться новым сервисом и заказать бесконтактную доставку книги до двери квартиры.

Дистанционное поступление. В Кемерове открыт прием в филиал Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.