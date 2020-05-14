В выпуске:

Строительство социальных объектов. Какие новые учреждения откроют двери для кузбассовцев в текущем году?

Пониженная ставка налога на прибыль и предельный размер господдержки. Для каких предпринимателей открываются новые возможности?

Одни уже любуются, другие только мечтают о ремонте двора. Как реализуется нацпроект «Жильё и городская среда»?

Фестивалю творчества быть! Даже в условиях самоизоляции. В каком формате пройдёт «Студвесна — 2020» в Кузбассе?

Спектакль на линии! Артисты Театра для детей и молодёжи придумали новый вариант представления. Формат оценили наши корреспонденты.