В выпуске:
Строительство социальных объектов. Какие новые учреждения откроют двери для кузбассовцев в текущем году?
Пониженная ставка налога на прибыль и предельный размер господдержки. Для каких предпринимателей открываются новые возможности?
Одни уже любуются, другие только мечтают о ремонте двора. Как реализуется нацпроект «Жильё и городская среда»?
Фестивалю творчества быть! Даже в условиях самоизоляции. В каком формате пройдёт «Студвесна — 2020» в Кузбассе?
Спектакль на линии! Артисты Театра для детей и молодёжи придумали новый вариант представления. Формат оценили наши корреспонденты.