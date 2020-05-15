В выпуске:
Либо получат недвижимость, за которую заплатили, либо дольщикам вернут взносы в полном объёме. На каком уровне решение проблем долгостроев?
Настроение — боевое! В Кузбассе начали работать призывные комиссии.
Осторожно, они могут быть ядовитыми! В регионе зафиксированы первые случаи укусов змей.
Возвращённые имена. Кузбасские поисковики издадут сборник очерков о бойцах Красной Армии.
Утки гуляют по проспектам, а по центральным улицам бегают зайцы. Кемеровчане вновь встретили диких зверей в городе.