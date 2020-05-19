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Пропускная способность более 4 тысяч машин в час. В Кемерове готовится к открытию новая 6-полосная магистраль.

Успеваемость, физическая подготовка и достижения в различных образовательных, спортивных и творческих конкурсах. В Кемеровском Президентском кадетском училище открыт набор на следующий учебный год.

Обезопасить тех, кто входит в группу повышенного риска. Или почему новокузнецкий филиал Областного клинического онкодиспансера перевели в режим повышенной готовности.

Система долговременного ухода. Что включают в себя комплексные Центры социального обслуживания в Кузбассе?

С учётом пожеланий участников учебного процесса. В Калтанском городском округе идёт капитальный ремонт школы в посёлке Малиновка.