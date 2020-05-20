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Вместе со снегом растаял асфальт. В Анжеро-Судженске на отремонтированном недавно мосту появились огромные ямы, которые затрудняют движение автомобилистов.

За продуктами — только в масках. В областной столице прошел рейд по магазинам. Проверяли соблюдение правил безопасности.

Не место для игр. Жители Кемерова ждут, когда же снесут опасный недострой.

Новая зона отдыха. Необычный «сухой» фонтан строят в Междуреченске к юбилею города.

Чтобы помнили. Предприятия региона присоединяются к областной акции «Вахта Победы — Кузбасс».