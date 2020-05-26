В выпуске:

Нарастить объемы производства в условиях пандемии. Программы поддержки предпринимателей государственного и регионального уровня действуют в Кузбассе.

Для образования школьников. Очередную партию цифровых планшетов получили обучающиеся Новокузнецка.

Когда вода может быть опасна. В Калтане провели рейды по наиболее популярным у отдыхающих местам.

Освоить новое ремесло. В Кузбассе разработаны образовательные программы для людей предпенсионного возраста и молодых мам.

Танкистки, лётчицы, разведчицы, партизанки. Уникальное собрание женских подвигов за время Великой Отечественной войны — в кемеровской библиотеке.