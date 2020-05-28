В выпуске:

Шьют для всей страны. В Кузбассе производят защитные костюмы для врачей, работающих с больными коронавирусом.

Новая награда для отличников Кузбасса. Какие преимущества она даст при поступлении?

Гипсовые модели, новые рояли и баяны. В школы искусств Кузбасса поступило оборудование по нацпроекту «Культура».

«Вахта Победы – Кузбасс». Активисты кемеровских Центров по работе с населением воссоздают портреты фронтовиков по старым фотографиям.

День зелёных фуражек и беретов. Россия отмечает День пограничника.