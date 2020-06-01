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Сменили перевозчика. Автопарк скорой медицинской помощи Новокузнецка обновлён на 100%.

Готовится к юбилейному параду Победы. В Новокузнецке восстановят легендарный Т-34, который во время войны дошел до Берлина.

25 миллионов на благоустройство. В Анжеро-Судженске приведут в порядок памятники и мемориальные комплексы.

Обновленный Шерегеш. В туристическом кузбасском поселке приступили к ремонту дорог и дворовых территорий.

Вместо сцены — дворовая площадка. 9-летний кемеровчанин создает авторские театральные постановки.