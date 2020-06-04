В выпуске:

Графический и 3d-дизайн, искусство фотографии, видеомонтаж, студийная и концертная звукорежиссура. В Кемерове откроется Школа креативных индустрий.

14 дней с соблюдением режима отдыха и сна. Как сотрудники Журавлёвского дома престарелых работают в режиме обсервации?

Правила безопасности вне дома. Специалисты поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, о чём нужно разговаривать с детьми перед тем, как отпустить одних на улицу.

Деятельность учреждений досуга, освоение искусств и информационная поддержка в период ограничительных мер. В Кузбассе состоялся онлайн-форум «Культура на дом — новая реальность».

Растяжки, упражнения на гибкость и отработка сложных элементов. Гимнасты Кузбасса готовятся к соревнованиям.