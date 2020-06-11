В выпуске:

Свая забита. Многофункциональный центр игровых видов спорта с теннисными кортами начали возводить в Кемерове.

С бассейном и научной лабораторией. В Кемерове открыли детский сад на 125 мест.

Мобильные центры голосования. МФЦ открывает передвижные точки голосования в удалённых участках муниципалитетов.

Бронеавтомобили, КамАЗы и Уралы. Для чего по столице Кузбасса прошла военная техника?

Утро в сосновом лесу. Копия известной картины в новом исполнении теперь есть в городском парке Междуреченска.