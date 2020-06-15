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Выборы в период пандемии. В Белове специалисты дезинфицируют участки для голосования.

Через лужи к знаниям. Жители Кировского района областной столицы добиваются ремонта дороги, которая ведет к школе.

Кузбасские девушки пересаживаются на тракторы. В областной столице набрали первую группу студенток, которые будут работать в полях на сельскохозяйственной технике.

Для комфортного передвижения. Кемеровский подросток получил в подарок дорогостоящий электрический подъемник.

Инвестиции в благоустройство. Больше 300 дворов отремонтируют в Кузбассе в 2020 году.