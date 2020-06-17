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Опережая сроки. Трассу областного масштаба Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск — Новокузнецк отремонтируют на год раньше.

4 тысячи квадратных метров для занятия спортом. В Кемерове начали строить первый ледовый комплекс на правом берегу.

Безопасные выборы. В Мариинске членов избирательной комиссии протестируют на коронавирус.

Увековечили имена фронтовиков. У 26 школы в Кемерове появился новый арт-объект.

Решили отложить. Оплата за коммунально-жилищные услуги увеличится только с 1 сентября.