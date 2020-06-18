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Осталось только нанести разметку. В селе Поломошное Яйского района ввели в эксплуатацию долгожданную дорогу.

Методы эффективного противодействия фейкам через открытый диалог с людьми. В парламенте Кузбасса прошёл общественный штаб «За Конституцию».

Учитывая мнения жителей. В Анжеро-Судженске ремонтируют общественное пространство.

«Моя победа, моя весна». Итоги дистанционного патриотического конкурса подвели в областной столице.

Уникальные изделия. Наряды из сибирского кедра получили мировое признание.