В выпуске:
Без прерывания планового лечения. Кемеровский онкологический диспансер и Госпиталь ветеранов войн на время угрозы распространения covid-19 организовали лечение онкобольных.
Как пройти и как проехать? Мы проверили проблемные места на карте проблемных дорог областного центра.
В строю будут девушки! Накануне в областной столице прошла генеральная репетиция предстоящего парада Победы.
Книги с доставкой. В Кемерове работает библиотека на колесах.
По самым высоким стандартам. Студенты среднего профобразования сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Какие дисциплины?