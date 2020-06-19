В выпуске:

Без прерывания планового лечения. Кемеровский онкологический диспансер и Госпиталь ветеранов войн на время угрозы распространения covid-19 организовали лечение онкобольных.

Как пройти и как проехать? Мы проверили проблемные места на карте проблемных дорог областного центра.

В строю будут девушки! Накануне в областной столице прошла генеральная репетиция предстоящего парада Победы.

Книги с доставкой. В Кемерове работает библиотека на колесах.

По самым высоким стандартам. Студенты среднего профобразования сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Какие дисциплины?