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Финишная прямая. Последние приготовления к праздничному шествию. Генеральная репетиция состоялась в областной столице.

Большая стройка. Губернатор Кузбасса посетил объекты областной столицы, которые планируют сдать в эксплуатацию к 300-летию промышленного освоения региона.

Вход разрешен! В Кузбассе после праздничного шествия откроются кафе и рестораны.

Был один танк, а станет 30… В клубе стендового моделизма «Легион» Новокузнецка создают батальон точных копий легендарной 34-ки

День мужества и силы. В Кемерове прошел большой спортивный праздник.