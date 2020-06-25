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Соблюдая все меры предосторожности. Началось общероссийское голосование по внесению поправок в основной закон страны.

Марш Победы, торжественный салют, агитбригады и не только. Как столица Кузбасса отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне?

Красивая дата и новые достижения кузбассовцев. Как спортсмены и автомобилисты региона попали в Книгу рекордов России?

В Новокузнецке обновляют одну из магистралей благодаря реализации проекта «Улица Победы».

Выступление на высоте. В Кемерове прошел концерт «Народное караоке».