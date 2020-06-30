В выпуске:
Второе место в Сибири по активности граждан. Сегодня — последний день досрочного голосования по внесению поправок в основной документ страны.
Детский комплекс на придомовой территории кемеровского двора разобрали, но не убрали. Почему? И как добиться установки новых качелей и каруселей?
Велодром для свободного катания. В Таштаголе создаётся первый памп-трек.
Комплексы для трюков на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах. Когда в Кемерове откроется новый скейт-парк?
Встретили медведя. В Кузбассе косолапый гулял недалеко от населённого пункта.