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Второе место в Сибири по активности граждан. Сегодня — последний день досрочного голосования по внесению поправок в основной документ страны.

Детский комплекс на придомовой территории кемеровского двора разобрали, но не убрали. Почему? И как добиться установки новых качелей и каруселей?

Велодром для свободного катания. В Таштаголе создаётся первый памп-трек.

Комплексы для трюков на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах. Когда в Кемерове откроется новый скейт-парк?

Встретили медведя. В Кузбассе косолапый гулял недалеко от населённого пункта.