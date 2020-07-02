В выпуске:

Жители Кузбасса показали самую высокую явку в Западной Сибири. Как прошло голосование по поправкам в Конституцию?

Вернули туда, где стоял с 1972 года. Новокузнецкий легендарный Т-34 снова на площади Побед.

Кемеровчане добиваются права на чистую воду. Видео они прислали в нашу редакцию. Наш корреспондент разбирался в проблеме.

Работа для тех, кому уже есть 14. Как проходит трудовое лето кемеровской молодёжи?

Лето с доставкой на дом. Кемеровские Дворцы культуры проводят игровые программы во дворах.