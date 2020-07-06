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Новые возможности. Объекты социальной инфраструктуры в моногородах Кузбасса будут строиться при поддержке Фонда развития моногородов.

В омут с головой. К чему приводит купание в несанкционированных местах отдыха?

Коронавирус внес свои коррективы. Новокузнецк безопасно отметил 402-ой день рождения.

К новым спортивным рекордам. В 5 школ олимпийского резерва завезли экипировку, оборудование и инвентарь для занятий различными дисциплинами.

Передвижения с комфортом. В Кузбасс прибыли 8 новых автобусов, которые будут выполнять междугородние рейсы.