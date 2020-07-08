В выпуске:

Качественная вода. В Белове по нацпроекту «Экология» строят новый водовод.

Секрет счастливой жизни. В Кузбассе отметили День семьи, любви и верности.

Условия, приближенные к реальным. Служащие ОМОНа отработали беспарашютное десантирование с вертолёта на малой высоте.

Отголоски войны. Датские школьники в окрестностях острова Борнхольм нашли останки тисульского солдата.

Именная табличка больше не нужна. С начала этого месяца изменяются правила оформления знака «Инвалид» для автотранспорта.