В выпуске:
Качественная вода. В Белове по нацпроекту «Экология» строят новый водовод.
Секрет счастливой жизни. В Кузбассе отметили День семьи, любви и верности.
Условия, приближенные к реальным. Служащие ОМОНа отработали беспарашютное десантирование с вертолёта на малой высоте.
Отголоски войны. Датские школьники в окрестностях острова Борнхольм нашли останки тисульского солдата.
Именная табличка больше не нужна. С начала этого месяца изменяются правила оформления знака «Инвалид» для автотранспорта.