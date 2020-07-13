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Качественно и безопасно. В этом году в Кузбассе отремонтируют около 300 километров федеральных, областных и муниципальных дорог.

Электроснабжение отдалённых посёлков. В Таштагольском районе установят 228 комплектов солнечных батарей.

Многоквартирный потоп. 10 лет жители одного из домов Кировского района не могут добиться ремонта кровли.

Экзамены стоят теперь дороже. Доплата учителям за работу на ЕГЭ в Кузбассе увеличена в полтора раза.

Соблюдаются ли правила? ГИБДД проводят массовые проверки на дорогах Кузбасса.