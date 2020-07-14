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Возраст от 18 до 55 лет, справка, что заболевание перенесено в лёгкой или средней степени тяжести. В Кузбассе организована плазмодача крови переболевших инфекцией нового типа.

Разгар строительства и испытания для кандидатов. Президентское кадетское училище готовится к новому учебному году.

Работа в команде. Участники WORLDSKILLS от Кузбасса готовятся к международному первенству прикладных профессий.

Воевал на фронте и погиб после жестоких пыток в плену. На одном из домов областной столицы будет изображения Героя Великой Отечественной войны.

Восточные секреты для здоровья и долголетия. В «Лесной поляне» проходят занятия китайской гимнастикой.