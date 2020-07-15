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Современные стандарты. В Прокопьевске после капитального ремонта открылась самая большая школа в городе.

Полезные подарки. В Кузбассе стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу».

Альтернативные источники энергии. В отдалённых поселках Горной Шории начали устанавливать солнечные электростанции.

Всевидящее «Око». Силовики будут ловить нарушителей ПДД с помощью с вертолёта.

Особенный пленэр. В Кузбассе стартовал проект «Мир без границ» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.