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Пример ответственного отношения бизнеса к решению важных социальных проблем. В Прокопьевске открылось новое отделение общей врачебной практики.

Решить всем Кузбассом. Жителям региона предложили выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести» в Новокузнецке.

Под знаком безопасности. Качество ремонта автомагистралей проверил Общественный совет.

Около 240 безработных граждан Междуреченска пройдут в этом году обучение по востребованным в городе профессиям. В регионе действует программа министерства труда Кузбасса.

Тренажеры на все группы мышц, небольшой скалодром и приспособления для сдачи норм физкультурного комплекса ГТО. В Крапивинском районе установили спортивную площадку.