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Реализация региональной программы «Моя новая школа». В Белове завершился ремонт второго корпуса средней школы №19.

Основной критерий — экологичность. В Белове продолжается модернизация системы теплоснабжения.

77 происшествий с начала месяца с участием детей. Что делать, чтобы защитить ребёнка и как действовать, если он всё же травмировался?

Собирал с друзьями в гараже. Кемеровчанин Евгений Ерёмин 2 года создавал авторский дельталёт.

В условиях санитарных требований. В Кемерове стартовали первенство и чемпионат Кузбасса по лёгкой атлетике.