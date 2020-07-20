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Многозадачная машина. В Кемерове начали выпускать спецтехнику для зимней уборки улиц.

К новым спортивным вершинам. В селе Берёзово после капремонта открыли современный школьный стадион.

Поставили на ноги за 4 дня. Кемеровские врачи провели уникальную операцию пострадавшему после ДТП на трассе водителю.

Штрафстоянка для скота. В Таштагольском районе хозяевам коров, которые прогуливаются в неположенных местах, придется заплатить круглую сумму.

Ожившая история. Кинокартину о подвиге нашей землячки Веры Волошиной снимают в областной столице.