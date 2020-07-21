В выпуске:

Когда действительно «скорая помощь». Кузбасские больницы получили новые реанимобили.

Помощь с воздуха. Спуск с вертолёта МИ-8 отработали сотрудники авиации Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Почему игра на детской площадке — дорогое удовольствие? В Берёзовском на протяжении года идут судебные разбирательства между управляющей компанией и собственниками квартир.

Когда лошади лечат. В Анжеро-Судженске проходят занятия по иппотерапии.

Динозавры научились танцевать. В Кузбассе начались мероприятия, благодаря реализации регионального проекта «Перекрёсток культур».