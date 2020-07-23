В выпуске:

Ревизия котельных, теплотрасс, водоводов, сетей водоотведения. Кузбассе готовится к новому отопительному сезону.

Добрая авиатрадиция. Как в областной столице Кузбасса встречали первый рейс из Анапы?

Для свободы передвижения. Парламент Кузбасса совместно с Фондом социального страхования подарили средства технической реабилитации ветерану Великой Отечественной войны.

Соревнования по 129 компетенциям в 7 блоках профессий. Участники WorldSkills от Кузбасса готовятся к финалу национального чемпионата.