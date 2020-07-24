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Привести в соответствие с нормативами либо демонтировать. В регионе ведутся масштабные работы с недостроями.

Незваные гости. В Кемеровском многоквартирном доме поселились блохи. О причинах и мерах борьбы — в нашем сюжете.

Точки продажи у вокзала, магазинов и остановок. В Новокузнецке состоялся рейд по местам несанкционированной торговли.

Раскрыть духовный и спортивный потенциал. В Таштаголе прошёл необычный фестиваль ГТО.

В России аналогов нет! На Томи испытали аэровездеход, для которого отсутствие дорог — не проблема.