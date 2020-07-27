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«Свет памяти». На территории Президентского кадетского училища в Кемерове открыли мемориальный комплекс.
Дым под запретом. Госдума в третьем чтении приняла закон, который приравнял к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны и вейпы.
Лечат словом. Медсёстры читают недоношенным новорожденным детям в реанимации письма, отправленные родителями.
За чистую планету. В областной столице прошёл Экодень. Жители города сдали пластик, железо, стекло и батарейки.
«Золотые нити поколений». В Мундыбаше создали тропу здоровья, где смогут тренироваться пенсионеры и молодежь.