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«Свет памяти». На территории Президентского кадетского училища в Кемерове открыли мемориальный комплекс.

Дым под запретом. Госдума в третьем чтении приняла закон, который приравнял к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны и вейпы.

Лечат словом. Медсёстры читают недоношенным новорожденным детям в реанимации письма, отправленные родителями.

За чистую планету. В областной столице прошёл Экодень. Жители города сдали пластик, железо, стекло и батарейки.

«Золотые нити поколений». В Мундыбаше создали тропу здоровья, где смогут тренироваться пенсионеры и молодежь.