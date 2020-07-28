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По графику, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Специальная комиссия Минстроя проверила строящиеся социальные объекты региона.

Крышу вот-вот сломает многолетняя берёза, а неисправная проводка периодически замыкает. Жители одного из домов областной столицы жалуются на бездействие компетентных органов.

Установка 13 переходов и перекрёстков, ремонт на 11 объектах. В Новокузнецке идёт масштабная модернизация дорожного полотна.

Колокольный звон во всех уголках страны. Как в Кузбассе отпраздновали День крещения Руси.

Марш-бросок со скандинавскими палочками, турнир по стрит-баскетболу и праздничные эстафеты. В Калтане отметили День города.