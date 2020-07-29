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Добились ремонта. В Топках строители завершают ремонт детского сада, который экстренно закрыли из-за протечки кровли.

Об очередях можно забыть. В Областной клинической стоматологической поликлинике открыли новый автоматизированный многоканальный call-центр.

Семечка чуть не привела к смерти. Кузбасские врачи спасли двухлетнего малыша из Горно-Алтайска.

Отрабатывают на манекенах. В Новокузнецке матросов-спасателей учат оказывать помощь утопающим.

Дошкольный прогноз погоды. В кемеровских детских садах появились свои метеостанции.