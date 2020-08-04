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Морозы не страшны. В Кузбассе продолжается подготовка к отопительному сезону.

Когда отсчёт идёт на минуты. Врачи Кузбасского кардиологического диспансера спасли жизнь пациентки из Беловского района.

Спортивная форма, обувь, портфели, канцелярия и учебная литература. В Кузбассе начали работу школьные базары.

Кресла-коляски, ходунки, костыли, трости… В комплексные Центры социального обслуживания населения Кемерова поступили новые средства реабилитации.

Перепахали 300 квадратных метров земли. В Кемеровском округе уничтожили дикорастущую коноплю.