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Несколько школ региона в сентябре встретят детей в обновлённом виде. Кого ждёт это радостное событие?

За 11-часовую смену — около 25 тонн мороженого. В Кузбассе увеличился экспорт холодного лакомства. Куда отправят новую партию?

Полезные инициативы. В одном из районов Новокузнецка по предложению жителей появилась новая хоккейная коробка.

Всё началось с семафорных стрелок и газового фонаря. Сегодня международный День светофора.

Сборы в преддверие нового соревновательного сезона. Боксёры Кузбасса приступили к тренировкам.