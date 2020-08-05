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Несколько школ региона в сентябре встретят детей в обновлённом виде. Кого ждёт это радостное событие?
За 11-часовую смену — около 25 тонн мороженого. В Кузбассе увеличился экспорт холодного лакомства. Куда отправят новую партию?
Полезные инициативы. В одном из районов Новокузнецка по предложению жителей появилась новая хоккейная коробка.
Всё началось с семафорных стрелок и газового фонаря. Сегодня международный День светофора.
Сборы в преддверие нового соревновательного сезона. Боксёры Кузбасса приступили к тренировкам.