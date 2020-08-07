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Период уговоров пройден. В Кузбассе проходят рейды по соблюдению масочного режима.

На 1,7% меньше по сравнению с 2014 годом. В регионе наблюдается положительная динамика по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Спасение «торопыжек». Около пятисот новорождённых детей пролечено в специализированных неонатологических отделениях Областной больницы за 2020 год.

Оправдали все ожидания. Выпускники новокузнецкого лицея показали наивысшие баллы по сдаче 3-х дисциплин ЕГЭ.

Скромно и с соблюдением всех мер безопасности. В Областном музее изобразительного искусства открыли выставку декоративно-прикладного творчества.