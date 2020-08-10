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Высокие медицинские стандарты. Строительство новой инфекционной больницы в Новокузнецке завершат до конца года.

Уберегут от COVID-19 и штрафа. В Кузбассе проводятся масочные рейды.

От теории к практике. На одном из Новокузнецких заводов применяют инструменты бережливого производства.

В новый сезон с новым тренером. Хоккейный Кузбасс возобновил тренировки на льду после длительного перерыва из-за пандемии.

Такие артефакты можно найти только здесь. На раскопки в Чебулинский район приехали известные российские палеонтологи.