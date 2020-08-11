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Мощности хватит. 190 солнечных электростанций установлены в отдалённых посёлках Таштагольского района. Еще 38 смонтируют до конца августа.

Громкая история получила продолжение. Жительнице Кузбасса вынесли приговор за похищение новорождённого из палаты роддома.

Усиление мер. Ещё в одном кузбасском городе вернули ограничения из-за коронавируса.

Только из местных качественных продуктов. Кузбасские школьники младших классов будут бесплатно получать горячее питание.

Игра на своём поле. Второй матч в чемпионате Высшей лиги провели новокузнецкие регбисты.