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Время уговоров прошло. С этой недели во всём регионе значительно усилились меры по контролю масочного режима.

Украли 80 миллионов. Несколько лет двое прокопчан жили за счет кузбассовцев, которые добровольно приносили им деньги.

Отдохнуть с выгодой. В Кузбассе запускается федеральная программа по поддержке внутреннего туризма.

Мир без границ. В областной столице прошел мастер-класс по лепке из глины для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Понаблюдать за метеорами. Кузбассовцы смогут увидеть звездопад Персеиды невооруженным глазом.