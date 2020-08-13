В выпуске:

«Без маски не обслуживаем!». В Кузбассе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима.



Проверка качества нового асфальтобетона. В Новокузнецке взяли пробы дорожного покрытия на Бызовском шоссе.



Затянувшаяся операция. После звонка на горячую линию губернатора мальчику из Междуреченска наконец уберут металлические конструкции из руки.



Квадрокоптеры на уроках. По национальному проекту «Образование» в крапивинском Доме детского творчества с первого сентября начнется реализация нового проекта.



Для комфорта маломобильных граждан. В Анжеро-Судженском Центре социального обслуживания населения отремонтировали несколько помещений.