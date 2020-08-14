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С прицелом на экспорт. Кузбасские аграрии модернизируют своё производство.



За нарушение распоряжения — административный штраф. В регионе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима.



Принять необходимые меры. Юному жителю Междуреченска сделают операцию в Кемерове.



Готов на четверть. Уже в конце года новый детский сад в Рудничном районе областной столицы сможет принять порядка 200 воспитанников.



В свободное от работы время. Жительница Анжеро-Судженска превращает клумбы детского сада в оранжерею.