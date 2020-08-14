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С прицелом на экспорт. Кузбасские аграрии модернизируют своё производство.
За нарушение распоряжения — административный штраф. В регионе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима.
Принять необходимые меры. Юному жителю Междуреченска сделают операцию в Кемерове.
Готов на четверть. Уже в конце года новый детский сад в Рудничном районе областной столицы сможет принять порядка 200 воспитанников.
В свободное от работы время. Жительница Анжеро-Судженска превращает клумбы детского сада в оранжерею.
Выпуски новостей 14.08.2020
Новости. 14-08-2020
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