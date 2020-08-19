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33 мультимедийных учебных кабинета, новые лаборатории, кабинет информатики, два лингафонных кабинета. В Ленинске-Кузнецком завершился капитальный ремонт самой крупной школы.

Носители редких антител. В Кемерове переболевшие коронавирусом граждане сдают кровь для помощи тяжелобольным.

Новые квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, 3D-ручки и принтеры. В детский мобильный технопарк «Кванториум-42» пришло оборудование.

Приехал помочь и сам стал пострадавшим. В Новокузнецке мужчина, которому оказали медицинскую помощь, напал на сотрудника скорой.

Предметы спецодежды, картины, фотографии и архивы съёмок. В Зеленогорском открылся музей, посвящённый строительству Крапивинского гидроузла.